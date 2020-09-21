Около 400 человек определили как контактных по птичьему гриппу в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Тимур Султангазиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал об усилении контроля за реализацией мяса птицы и птицеводческой продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Т.Султангазиев отметил, что проводится ежедневно документальный контроль, проверяются ветеринарные справки, сертификаты и декларации о соответствии. Продукцию отбирают для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы.

«В соответствии с Законами «О защите прав потребителей» и «О доступе к информации» у каждого потребителя есть право затребовать у продавца соответствующие документы, подтверждающие безопасность и качество продукции», - добавил Т.Султангазиев.

Он подчеркнул, что вспышку птичьего гриппа не нужно связывать с пандемией коронавируса. У COVID-19 источником заражения являются люди, птичий грипп же передается от птицы к птице.

«Вирус птичьего гриппа от человека к человеку не передается. Очень редко встречается заражение людей от инфицированных птиц. Это происходит при контакте с зараженной птицей. Практически нет передачи от мяса птицы или яиц. Случаи птичьего гриппа среди людей отсутствуют. Службами санитарно-эпидемиологического контроля определен круг контактных лиц - около 400 человек, которые непосредственно работали на птицефабрике в Северо-Казахстанской области. Над ними организовано соответствующее медицинское наблюдение. У всех состояние удовлетворительное», - сказал Т.Султангазиев.

Вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева добавила, что с помощью лабораторных исследований определили подтип вируса птичьего гриппа.

«У нас такой же тип, как в Российской Федерации – H5N8 – который безопасен для людей и, соответственно, является безопасной продукция птицеводства. После необходимой обработки продукцию можно употреблять. Ограничения связаны только с тем, чтобы не допустить риска перезаражения птиц в других регионах», - сказала Г.Исаева.

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