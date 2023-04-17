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    01:06, 17 Апрель 2023 | GMT +6

    Около 40 возгораний сухой травы зарегистрировали за две недели в СКО

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    Фото: пресс-служба ДЧС СКО
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала апреля зарегистрировали 39 возгораний сухостоя и камыша на площади 9,3 га. Из них 33 произошли в населенных пунктах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в Петропавловске, в микрорайоне Копай, загорелась сухая трава и камыш. Огонь угрожал распространиться на жилые дома. Площадь возгорания составила два гектара. Спасатели эвакуировали из домов пять человек, в том числе четверых детей. В тушении пожара задействовали три пожарных части города.


    Виновником возгорания камыша является местный житель. Мужчина бросил непотушенный окурок, от которого загорелся мусор на стихийной свалке рядом с зарослями камыша. Ему грозит административная ответственность.

    Беспокоит спасателей ситуация в дачных поселках. Горожане активно приводят в порядок участки после зимы. Именно сжигание травы и мусора становится частой причиной пожаров здесь.


    В прошлом году возгорание камыша и сухой травы стало причиной крупного пожара, в котором пострадали 800 дачных участков, сгорели несколько автомобилей на штрафстоянке, жилые дома.



    Теги:
    Пожар Северо-Казахстанская область
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