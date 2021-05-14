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    10:35, 14 Май 2021 | GMT +6

    Около 40 тонн гуманитарной помощи отправил Казахстан в Индию

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    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - В соответствии с поручением Президента Касым-Жомарта Токаева, руководствуясь принципами стратегического партнерства между двумя государствами, Правительство Казахстана оказало гуманитарную помощь Индии в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в условиях пандемии COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Первый из двух казахстанских бортов с соответствующим грузом приземлился в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели утром 14 мая 2021 года. Ожидается, что второй прибудет через несколько часов.

    Гуманитарная помощь общей массой около 40 тонн включает медицинские маски, респираторы, защитные костюмы и портативные аппараты искусственной вентиляции легких казахстанского производства. В церемонии её передачи в аэропорту принял участие Посол Казахстана в Индии Нурлан Жалгасбаев, с индийской стороны - Директор департамента евразийского сотрудничества МИД Индии Бандару Вилсонбабу.

    Напомним, что 4 мая 2021 года Президент Казахстана К.Токаев направил послание Премьер-министру Индии Нарендре Моди, в котором выразил «глубокую солидарность с индийским народом в связи с разрушительными последствиями COVID-19 в этой стране», а 7 мая поручил Правительству Казахстана оказать гуманитарную помощь индийской стороне.

    Следует отметить, что в 2020 году Индия направила помощь Казахстану для борьбы с пандемией в виде препарата гидроксихлорохин.



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