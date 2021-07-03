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    17:35, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Около 40 надписей с рекламой наркотиков закрасили в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские вместе с волонтерами закрасили надписи с рекламой наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области совместно с участковыми инспекторами полиции и волонтерами провели масштабное мероприятие по закрашиванию граффити-надписей на фасадах зданий и сооружений города Туркестан.

    Стражи порядка вместе с молодежью вышли на улицы областного центра и уничтожили надписи с рекламой наркотических и психотропных веществ. Участники акции закрасили около 40 граффити с продажей синтетических наркотиков, содержащих ссылки на сайты. Как рассказали полицейские, проводимое мероприятие направлено не только на уничтожение надписей, но и на привлечение к борьбе с граффити-рекламой всех жителей области.

    Следует отметить, что в случае выявления подобных нарушений, в том числе сайтов, рекламирующих наркотики, правонарушители будут заблокированы, а лица, причастные к созданию сайтов и надписей, задержаны и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РК.

    Полицейские Туркестанской области предупреждают граждан, что за изготовление рекламы синтетических наркотиков и оставление противозаконных надписей предусмотрена ответственность на основании статьи 299-1 УК РК «Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров».



    Теги:
    Туркестанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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