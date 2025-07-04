Около 40 инвестпроектов реализуют в Карагандинской области в этом году

О достижениях и дальнейших планах рассказал аким области Ермаганбет Булекпаев на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций.

– Объём инвестиций в основной капитал вырос до 327 млрд тенге. До конца года показатель будет выше. До 2031 года планируем реализовать 108 инвестпроектов на 4,3 трлн тенге, что позволит создать 11 тыс. рабочих мест. В этом году запустим 36 проектов с созданием более двух тысяч рабочих мест, – сообщил глава региона.

Он озвучил, какие новые заводы появятся в области: горячего цинкования металлоизделий, по производству стальных прямошовных труб, алюминиевых радиаторов. Среди крупных проектов также ветроэлектростанция в Осакаровском районе, комплекс по выпуску ферросилиция на СЭЗ «Сарыарка».

Фото: акимат Карагандинской области

В области также активно развивается малый и средний бизнес, отметил Ермаганбет Булекпаев. В этом секторе сегодня почти 100 тыс. субъектов, занято около 245 тыс. человек. По итогам года рост доли МСБ в ВРП ожидается на 23%. Бизнес-инициативам оказывается господдержка: субсидии, гарантии, гранты и микрокредиты.

Ранее сообщалось, что европейским дипломатам представили инвестиционный потенциал Карагандинской области.