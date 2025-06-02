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    17:40, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Европейским дипломатам представили инвестиционный потенциал Карагандинской области

    Вместе с общественностью региона дипломаты возложили цветы к памятным знакам на Спасском мемориале и почтили память жертв политических репрессий. После этого на встрече с акимом Карагандинской области Ермаганбетом Булекпаевым обсудили возможности развития сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Европейским дипломатам представили инвестиционный потенциал Карагандинской области
    Фото: акимат Карагандинской области

    Встреча состоялась в Карагандинском техническом университете имени А. Сагинова. На его базе формируется региональный инновационно-индустриальный хаб «Картех», где планируется сконцентрировать усилия по внедрению современных технологий и развитию прикладной науки.

    – В регионе успешно реализуются проекты с участием европейских компаний – это и производство арматуры «Бёмер», и предизолированные трубы «Изоплюс Центральная Азия», и технические газы «Линде Газ Казахстан», и солнечная электростанция «Соларнет». Эти примеры показывают, что взаимные интересы есть и опыт такого сотрудничества может быть расширен. Мы заинтересованы в новых инвестициях, технологических партнёрствах и прикладных исследовательских проектах, – отметил Ермаганбет Булекпаев.

    Европейским дипломатам представили инвестиционный потенциал Карагандинской области
    Фото: акимат Карагандинской области

    Подробнее инвестиционный потенциал региона презентовал заместитель акима области Ермек Алпысов.

    Карагандинская область – регион больших возможностей, открытый для взаимовыгодного делового партнёрства, подчеркнул спикер. В настоящее время область экспортирует продукцию обрабатывающей промышленности в 70 стран мира. На СЭЗ «Сарыарка» успешно работают 25 компаний из Германии, Австрии, Китая, Катара и Канады. Новой крупной точкой развития стала индустриальная зона Saran.

    Европейским дипломатам представили инвестиционный потенциал Карагандинской области
    Фото: акимат Карагандинской области

    В ответной речи гости привели примеры успешного партнёрства и отметили заинтересованность в открытии новых горизонтов сотрудничества.

    – Мы видим огромный потенциал сотрудничества в целом с Казахстаном и в частности с регионом. Это такие сферы, как транспорт и логистика, борьба с изменением климата, зелёная энергетика. Кроме того, это человеческие ресурсы, цифровизация, образование, – отметила посол Европейского Союза в Казахстане Алешка Симкич.

    Ранее сообщалось, что французская инвесткомпания готова внедрить технологии рационального водопользования в Караганде.

    Европейским дипломатам представили инвестиционный потенциал Карагандинской области
    Фото: акимат Карагандинской области

     

    Теги:
    Инвестиции Европа Акимат Карагандинская область Ермаганбет Булекпаев
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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