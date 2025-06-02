Европейским дипломатам представили инвестиционный потенциал Карагандинской области

Встреча состоялась в Карагандинском техническом университете имени А. Сагинова. На его базе формируется региональный инновационно-индустриальный хаб «Картех», где планируется сконцентрировать усилия по внедрению современных технологий и развитию прикладной науки.

– В регионе успешно реализуются проекты с участием европейских компаний – это и производство арматуры «Бёмер», и предизолированные трубы «Изоплюс Центральная Азия», и технические газы «Линде Газ Казахстан», и солнечная электростанция «Соларнет». Эти примеры показывают, что взаимные интересы есть и опыт такого сотрудничества может быть расширен. Мы заинтересованы в новых инвестициях, технологических партнёрствах и прикладных исследовательских проектах, – отметил Ермаганбет Булекпаев.

Фото: акимат Карагандинской области

Подробнее инвестиционный потенциал региона презентовал заместитель акима области Ермек Алпысов.

Карагандинская область – регион больших возможностей, открытый для взаимовыгодного делового партнёрства, подчеркнул спикер. В настоящее время область экспортирует продукцию обрабатывающей промышленности в 70 стран мира. На СЭЗ «Сарыарка» успешно работают 25 компаний из Германии, Австрии, Китая, Катара и Канады. Новой крупной точкой развития стала индустриальная зона Saran.

Фото: акимат Карагандинской области

В ответной речи гости привели примеры успешного партнёрства и отметили заинтересованность в открытии новых горизонтов сотрудничества.

– Мы видим огромный потенциал сотрудничества в целом с Казахстаном и в частности с регионом. Это такие сферы, как транспорт и логистика, борьба с изменением климата, зелёная энергетика. Кроме того, это человеческие ресурсы, цифровизация, образование, – отметила посол Европейского Союза в Казахстане Алешка Симкич.

Ранее сообщалось, что французская инвесткомпания готова внедрить технологии рационального водопользования в Караганде.