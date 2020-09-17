Около 4 тысяч человек трудоустроили по программе «Еңбек» в Кентау

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Кентау Туркестанской области за 8 месяцев текущего года в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» трудоустроено 3 979 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Так, согласно плану до конца года по второму направлению программы - стимулированию предпринимательской инициативы - должно быть охвачено 482 человека, уже сейчас нашли работу 314. В том числе 139 из них прошли обучение по проекту «Бастау Бизнес», 45 получили микрокредиты, 130 стали обладателями государственных грантов.

Кроме того, в текущем году планируется охватить третьим направлением программы (содействие занятости населения и повышение мобильности трудовых ресурсов) 6 103 человека. На сегодняшний день помощь оказана 3 665 гражданам. В частности, из них 1 623 трудоустроены на постоянные рабочие места, 143 направлены на социальные рабочие места, 500 - на молодежную практику, 1 399 - на оплачиваемые общественные работы.

В рамках Дорожной карты занятости по городу Кентау реализовано 62 проекта, в результате создано 223 новых рабочих места. Через центр занятости населения пока трудоустроено 130 человек.