Около 4 тысяч студентов завершили обучение по программе AI-SANA

Результаты реализации программы AI-SANA по развитию навыков в сфере искусственного интеллекта представили в Министерстве науки и высшего образования РК, передает агентство Кazinform.

На сегодняшний день обучение завершили около 4 000 студентов, при этом проект охватывает около 100 000 участников. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи министра Саясата Нурбека и международного эксперта в области искусственного интеллекта, одного из ключевых разработчиков программы AI-SANA Пола Кима.

Во встрече также приняли участие представители подведомственных организаций и партнеры проекта из Общественного фонда «Қазақстан халқына». Стороны обсудили ход реализации второго этапа программы, уделив особое внимание качеству обучения и вовлеченности студентов.

Пол Ким представил подходы к реализации второго и третьего этапов программы, основанные на методологии Стэнфордского университета. Он также рассказал о практико-ориентированном формате обучения на платформе SMILE, где теоретические знания сочетаются с прикладными заданиями, направленными на развитие предпринимательских навыков и создание решений в сфере искусственного интеллекта.

Отдельное внимание было уделено необходимости усиления роли вузов в сопровождении обучения, активизации работы кураторов и повышении контроля за прохождением программы.

По итогам встречи стороны договорились продолжить системную работу по масштабированию проекта AI-SANA и развитию кадрового потенциала в сфере искусственного интеллекта в Казахстане.

