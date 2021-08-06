Около 4 млн тонны зерна экспортировал Казахстан в 2021 году посредством ЖД перевозок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Оралхан Кулаков рассказал о перевозках зерна внутри страны и на экспорт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам семи месяцев текущего года погрузка зерна по компании составила 5,2 млн тонн с ростом на 0,5 млн тонн или 11% к уровню прошлого года. Внутри страны – 1,3 млн тонн, со снижением к уровню 2020 года, а на экспорт отгружено 3,9 млн тонн это плюс 17% к прошлому году», - сказал Оралхан Кулаков на брифинге в «Самрук-Казына».

Он также остановился на перспективных направлениях.

«Зерно отправляется экспортерами в направлении, например, очень серьезное направление – китайское, это проблемное направление. Я бы хотел по нему поднять вопрос. Зерновозы груженые были у нас еще в марте, многие еще не прошли границу. В связи с максимальными ограничениями, которые сегодня из-за пандемии, по всем этим процедурам есть ограничения со стороны китайской стороны. Хотя согласован был весь план, весь заявленный план мы исполнили. И сегодня ограничения пока продолжаются. Обещали, что до 20 июля будет максимально принимать, но пока со стороны китайской стороны, особенно по станции Достык, этой приемки нет», - отметил спикер.

Вместе с тем, по его словам, КТЖ предложило сегодня не останавливать в этом направлении перевозку, а уйти с традиционных универсальных специальных вагонов на контейнерные перевозки.

«Перейти на контейнерные перевозки для того, чтобы поддержать экспортера на рынок Китая, потому что потребность большая на этот рынок, сегодня прорабатывается этот вопрос, поднялся на правительственном уровне. Лично глава правительства по этому вопросу заслушал нас, разрабатывается дорожная карта по выпуску сегодня контейнеров Open off, перевезти на традиционные перевозки универсального подвижного состава, с крытого подвижного состава со специализированного подвижного зерновоза перейти на контейнерные перевозки, перевести на мультимодальные перевозки. Тем самым, сегодня все инфраструктурные ограничения будут сниматься», - пообещал представитель КТЖ.



