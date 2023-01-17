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Около 4,8 млн га изъятых земель планируют сделать пастбищами в 2023 году

17 Января 2023, 13:35
Около 4,8 млн га изъятых земель планируют сделать пастбищами в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев поделился планами по использованию изъятых земель в 2023 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году мы изъяли 5,2 млн га земель, из них 4,8 млн га – это пастбища. И в этом году тоже, по нашим оценкам, 4,6 - 4,8 млн га из 5 млн га – это пастбища будут», - сказал Ербол Карашукеев в кулуарах заседания Правительства.

Как сообщалось ранее, около 9 млн га составляет дефицит пастбищ в Казахстане.

«У нас сейчас 5,9 млн га в частных подворьях находится и дефицит по нашим оценкам составляет 8,9 млн га земли. Это те земли, которые находятся возле населенных пунктов», - сказал Е. Карашукеев.


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