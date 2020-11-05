Около 37 млрд тенге составил объем ВРП Жетысайского района

ЖЕТЫСАЙ. КАЗИНФОРМ - Доходы бюджета Жетысайского района Туркестанской области за 9 месяцев текущего года составили 1 млрд. 441 млн. тенге, план выполнен на 107,9%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Расходная часть бюджета достигла 30 млрд. 9 млн. тенге и план выполнен на 99,9%. Об этом сегодня на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил аким Жетысайского района Жамантай Бейсенбаев. По его словам, на сегодняшний день объем валового регионального продукта района составляет 36 млрд. 910 млн. 800 тыс. тенге. Это говорит о том, что объем ВРП на душу населения достиг 211,9 тыс. тенге.

«Объем доходов в сфере промышленности района составил 6 млрд. 117 млн.700 тыс. тенге, а достижение обрабатывающей промышленности составляет 2 млрд. 961 млн. 862 тыс. тенге. Также объем инвестиций составил 4 млрд. 458 млн. 800 тыс. тенге. Объем розничной торговли составил 8 млрд. 945 млн. 100 тыс. тенге, план выполнен на 88,9%», - сказал аким района.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в районе достигло 15 029 человек, в них занято 21,3 тыс. человек. Объем произведенной продукции в данной отрасли составил 21 млрд. 800 млн. тенге. За отчетный период 247 представителям малого и среднего бизнеса через финансовые организации выданы кредиты на общую сумму 589 млн. 500 тыс. тенге.

Также в районе в этом году объем валовой продукции сельского хозяйства составил 17 млрд. 448,3 млн. тенге. Из них 10 млрд. 666,8 млн. тенге на животноводство, 6 млрд. 775,5 млн. тенге приходится на земледелие. Объем валовой продукции сельского хозяйства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил более 984,1 млн. тенге.