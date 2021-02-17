Около 35 тысяч ПЦР-тестов проведено в январе этого года в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции и лечением больных заключен договор на проведение ПЦР-тестов между филиалом НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Туркестанской области и медицинскими организациями региона, оказывающими 29 стационарных, 44 амбулаторных услуг. В январе этого года было оказано около 35 тысяч услуг по ПЦР-тестам. Об этом сообщает руководитель отдела мониторинга качества медицинских услуг филиала фонда по Туркестанской области Галима Туреханова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

В прошлом году в области были открыты лаборатории по изучению ПЦР в Национальном центре экспертизы, областном фтизиопульмонологическом центре, дермато-венерологическом диспансере, Туркестанской городской поликлинике.

«Сегодня в районных больницах Ордабасы, Жетысая, Сарыагаш, Созака, Сайрама,Толеби, имеются лаборатории по ПЦР. Однако в ходе проводимых в медицинских организациях мероприятий, касающихся ПЦР-теста, выявлен ряд недостатков. Медицинские работники допустили ряд недоработок при внедрении данных пациента в информационную систему.

В целом, на выявленные нарушения филиалом фонда наложено штрафов на сумму 108 млн тенге. По недочетам медицинских организаций, связанным с тестированием ПЦР, эксперты филиала фонда проанализировали и сделали соответствующие замечания», - рассказала руководитель филиала фонда Галима Туреханова.