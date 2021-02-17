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    14:05, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    Около 35 тысяч ПЦР-тестов проведено в январе этого года в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции и лечением больных заключен договор на проведение ПЦР-тестов между филиалом НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Туркестанской области и медицинскими организациями региона, оказывающими 29 стационарных, 44 амбулаторных услуг. В январе этого года было оказано около 35 тысяч услуг по ПЦР-тестам. Об этом сообщает руководитель отдела мониторинга качества медицинских услуг филиала фонда по Туркестанской области Галима Туреханова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    В прошлом году в области были открыты лаборатории по изучению ПЦР в Национальном центре экспертизы, областном фтизиопульмонологическом центре, дермато-венерологическом диспансере, Туркестанской городской поликлинике.

    «Сегодня в районных больницах Ордабасы, Жетысая, Сарыагаш, Созака, Сайрама,Толеби, имеются лаборатории по ПЦР. Однако в ходе проводимых в медицинских организациях мероприятий, касающихся ПЦР-теста, выявлен ряд недостатков. Медицинские работники допустили ряд недоработок при внедрении данных пациента в информационную систему.

    В целом, на выявленные нарушения филиалом фонда наложено штрафов на сумму 108 млн тенге. По недочетам медицинских организаций, связанным с тестированием ПЦР, эксперты филиала фонда проанализировали и сделали соответствующие замечания», - рассказала руководитель филиала фонда Галима Туреханова.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Туркестанская область Общество
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