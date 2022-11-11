Около 35 тысяч датчиков угарного газа установили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи с населением Туркестанской области глава МЧС рассказал о принимаемых мерах пожарной безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

С 1 октября начался отопительный период. Для снижения риска гибели граждан в отопительный сезон министерством принят ряд мер.

В первую очередь, по республике завершен подсчет количества социально-уязвимых категорий населения, это многодетные, малообеспеченные семьи, пенсионеры и инвалиды, для оказания последующей адресной помощи. В регионе их количество свыше 25-ти тысяч семей.

Профилактика в жилом секторе будет проводиться весь отопительный сезон. Здесь оказывается методическая помощь гражданам по эксплуатации печей, электрооборудования, а также по правильному применению и хранению газового оборудования и баллонов. Юрий Ильин акцентировал внимание на том, что министерство не привлекает к ответственности, а оказывает методическую помощь.

На сегодня сотрудники МЧС посетили около 70-ти тысяч домов по области, выявлено свыше 68-ми тысяч нарушений пожарной безопасности, устранено на месте более 23-х тысяч, по остальным даны рекомендации.

«Дополнительно совместно с акиматом и неправительственными организациями по области установлено около 35-ти тысяч датчиков, которые заблаговременно оповещают об опасности и предотвращают гибель граждан. До конца года планируется установка полторы тысячи датчиков», - отметил министр по ЧС в ходе встречи с населением региона.