Около 346 тыс. гражданам повысили пенсии и пособия в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» сообщили, что изменения произошли после увеличения размеров прожиточного минимума и месячного расчетного показателя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По городу Алматы повышение производится 231 740 получателям пенсионных выплат, 37 660 получателям пособий по инвалидности, 12 571 получателям пособий по потере кормильца, 28 677 получателям специальных государственных пособий, 3153 получателям пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста 1 года, а также 26 761 многодетной семье, 4982 многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», - отметила заместитель директора филиала «Правительства для граждан» по Алматы Фарида Бокижанова.

Все выплаты с повышенными размерами будут осуществлены в июне этого года с доплатами за апрель и май 2022 года.

Согласно изменениям в Закон «О Республиканском бюджете на 2022-2024 гг.» с 1 апреля этого года устанавливается:

Месячный расчетный показатель (МРП) - 3180 тенге, минимальная пенсия – 48 032 тенге, минимальный размер базовой пенсионной выплаты – 20 191 тенге, прожиточный минимум (ПМ) – 37 389 тенге, минимальная заработная плата – 60 000 тенге.

Также выросли и государственные социальные пособия по инвалидности и по потере кормильца. К примеру, пособие лицам с инвалидностью общего заболевания 1 группы увеличивается с 69 155 до 71 787 тенге. Единовременное пособие при рождении одного ребенка с апреля увеличивается с 116 394 до 120 840 тенге, на четвертого ребенка - с 192 969 тенге до 200 340 тенге.

Размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет с 1 апреля 2022 года повышаются на 4% от получаемого размера. Максимальный доход, учитываемый для исчисления размеров вновь назначенных пенсионных выплат по возрасту, с 1 апреля этого года не должен превышать 146 280 тенге.

Ранее сообщалось, что пенсии и пособия дополнительно проиндексируют еще на 4%.