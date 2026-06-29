Около 340 тысяч раз сдали ЕНТ с начала тестирования в Казахстане

С начала основного ЕНТ-2026 тестирование прошло около 340 тысяч раз, при этом большинство участников сдавали экзамен на казахском языке (73%), 27% — на русском, и 522 раза — на английском, передает Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

По итогам семи недель проведения тестирования 70% абитуриентов смогли преодолеть пороговый балл. Средний результат по пяти предметам составил 66 баллов, тогда как максимальный показатель достиг 140 баллов — его получил Әсет Альтаир из Павлодарской области.

В ходе экзаменационного периода участие приняли 765 абитуриентов с особыми образовательными потребностями, для которых создаются специальные условия.

Абитуриенты могут подать апелляцию по содержанию заданий в течение 30 минут после завершения теста, а по техническим причинам — прямо во время экзамена. Итоговые сертификаты будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения всех обращений.

— За семь недель проведения ЕНТ выявлено 715 нарушений правил. 422 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, смарт-очков, микронаушников, шпаргалок и других запрещенных предметов. Еще 286 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы. После проверки видеозаписей аннулированы результаты 7 человек, которые нарушили правила тестирования. Факты выявления подставных лиц отсутствуют, — отметили в Министерстве науки и высшего образования РК.

Дополнительно отмечается, что видеозаписи экзаменов будут анализироваться до 31 октября, и в случае выявления нарушений результаты могут быть аннулированы.

Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК, всего на участие в ЕНТ было подано около 240 тысяч заявлений, а с учетом двух попыток зарегистрировано более 446 тысяч заявок.

Ранее сообщалось, что попытки подделки ЕНТ-сертификатов будут передаваться в полицию.