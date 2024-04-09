Около 3000 волонтеров задействовано в противопаводковых мероприятиях в Костанайской области

Директор молодежного ресурсного центра Костанайской области Абай Дуйсеков рассказал об участии волонтерских отрядов в противопаводковых мероприятиях по региону, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Во всех регионах области сформированы и задействованы волонтерские отряды. По области задействовано около 3 000 волонтеров, которые принимают активное участие в противопаводковых мероприятиях, в эвакуациях населения, и в раздаче гуманитарной помощи. Работу волонтеров в регионах координирует Молодежные ресурсные центры. На 7 апреля количество волонтеров, сформированных в регионах повышенного риска подтопления выше 1 760 человек (в г. Рудный, г. Костанай и Костанайский район), — сообщил Абай Дуйсеков на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

В Костанае задействовано более 1 240 волонтеров, работы ведутся по 2 направлениям: сборка и развозка матрасов, подушек, простыней и т. д. в эвакуационные пункты г. Костанай и Костанайского района, организация питанием; наполнение мешкотар песком и укрепление дамбы.

— В настоящее время все волонтеры регионов задействованы на следующих работах: подворовой обход улиц с целью предупреждения об эвакуации, проведение работ по укреплению дамб, возведение арыков и отводов каналов воды, доставка еды, заполнение мешков песком, южные регионы (г. Аркалык, Амангельдинский и Джангельдинский районы) занимаются обеспечением гуманитарной помощи, — пояснил директор Центра.

Он отметил, что волонтеры из городов и районов Костанайской области оказали оперативную помощь жителям Тобыла Костанайского района в противопаводковых работах.

— 7 апреля в Тобыл приехали 200 волонтеров из Мендикаринского района, 100 — Алтынсаринского района, 50 — Федоровского района, 70 — Рудный. 8 апреля 200 волонтеров из района Б.Майлина, 50 из Карабалыкского района, 30 из Узынкольского района помогают укреплять участки, где есть угроза затопления домов, — добавил Абай Дуйсеков.

Ранее заместитель акима Костанайской области Арман Абенов на брифинге в СЦК сообщил, что пострадавшим от паводков казахстанцам выплатили более 107 млн тенге.