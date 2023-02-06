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Около 300 военнослужащих пришли на помощь жителям Жамбылской области

6 Февраля 2023, 10:50
Около 300 военнослужащих пришли на помощь жителям Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В выходные военнослужащие регионального командования «Юг» по просьбе администрации Т. Рыскуловского района Жамбылской области подключились к противопаводковым мероприятиям. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В регионе из-за дождей и внезапного потепления возникла угроза подтопления населенных пунктов и объектов хозяйственной деятельности. К противопаводковым работам были привлечены военнослужащие разведывательного подразделения и мотострелкового батальона Луговского гарнизона, всего около 300 человек. Также была задействована военная техника.

«Мы сразу поспешили на помощь жителям села Кулан. Ведь это наш воинский и гражданский долг – помогать и оказывать содействие населению в трудных ситуациях», – подчеркнул заместитель командира разведывательного подразделения по боевой подготовке майор Абзал Жанибеков.

Откачку воды с помощью спецтехники производят органы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а военнослужащие возводят укрепления для того, чтобы не допустить прорыва скопившейся воды к домам граждан.

«Очень благодарны военным за помощь, – выразил признательность представитель сельского округа Кулан Т. Рыскуловского района Нурболат Койшибаев. – Они работают уже два дня подряд. Для нас это существенная поддержка».

Работа организована посменно. Для защиты домов от наводнения группы по 50 человек укладывают мешкотару с песком.

Риск подтопления населенных пунктов в районе все еще сохраняется. Но ситуация находится под контролем.

Как сообщалось, в Жамбылской области оперативно устранены последствия подтоплений талой и дождевой водой.

Ранее 200 человек и 45 единиц техники из подразделений МЧС Алматинской и Жамбылской областей и служб акиматов предотвратили подтопление пяти населенных пунктов.

Как проинформировали в Казгидромете, с 4 по 10 февраля в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Жетысуской областях возможны подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

Фото: gov.kz

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