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Около 300 специалистов приняты в службу скорой помощи в Туркестанской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
4 Февраля 2020, 08:38
Около 300 специалистов приняты в службу скорой помощи в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На конкурс по приему на работу в службу скорой помощи во всех городах и районах Туркестанской области подали заявки 318 кандидатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Молодые специалисты продемонстрировали членам комиссии свои теоретические знания и практические навыки по оказанию первой медицинской помощи. Каждый участник ответил на вопросы и проявил практические навыки. Из общего числа желающих стать фельдшерами - 86 из многодетных семей, у 17 участников родители с ограниченными возможностями. А также среди молодых специалистов были и лица с ограниченными возможностями.

По итогам отборочного конкурса, решением членов комиссии на станции скорой медицинской помощи были приняты 279 специалистов.

В регионе большое внимание уделяется привлечению социально незащищенных категорий граждан к постоянной работе. Кроме того, согласно распоряжению Главы государства зарплата 5300 врачей в регионе увеличилась на 30%, а зарплата более 18 тыс. специалистов среднего звена - на 20%.

Вместе с тем, в целях реализации плана мероприятий по снижению младенческой и детской смертности врачам-неонотологам, работающим на одну ставку, установлена ежемесячная надбавка к должностному окладу в размере 50%. Также, в целях дополнительной оплаты специалистам немедицинских лабораторий, не указанных в дорожной карте, зарплата была увеличена до 30%.


Туркестанская область   Здравоохранение   Занятость  
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