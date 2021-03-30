Около 300 объектов газоснабжения передают в госсобственность в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На еженедельном аппаратном совещании в Туркестанской области обсудили передачу на баланс АО «КазТрансГаз» завершенных объектов газоснабжения, которые строят за счёт средств областного бюджета. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

В Туркестанской области 298 новых объектов газоснабжения передают из коммунальной собственности в республиканскую. Однако некоторые районы и города медленно оформляют и сдают необходимые документы. Аким нашего региона Умирзак Шукеев поручил ответственным лицам ускорить эту работу.

Глава областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Руслан Тургамбаев отметил, что руководители АО «КазТрансГаз» затягивают согласование, выдвигая на первый план оформление новых объектов только после их подключения к природному газу. В результате 44 населённых пункта не снабжены «голубым топливом». Руководители АО возложили ответственность на своих местных коллег.

«Что значит местные? Это же ваша организация. Экспорт газа всё ещё растянут. Но это же народ. Газа хватает стране. Добивайтесь», - подчеркнул аким области.

Умирзак Шукеев дал поручение совместно исправить сложившуюся ситуацию. За эту работу непосредственно отвечают соответствующие управления и акимы районов и городов.

На совещании рассмотрели вопросы оказания социальной помощи и постоянных и временных рабочих мест в рамках «Дорожной карты занятости». По Дорожной карте утверждено 34 инфраструктурных проекта. Согласно новым требованиям, после завершения проекта было поручено создать постоянные рабочие места.

Также при закупках товаров, работ и услуг местное содержание должно составлять не менее 90% от общего объема предусмотренных средств. Глава региона поручил провести соответствующую работу на своём уровне и полностью выполнить намеченные показатели.

Помимо этого, перечислили утверждённые мероприятия по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Чтобы не допустить необоснованного роста цен, в области заключили 1088 меморандумов с крупными торговыми точками и магазинами и универсальными рынками. Мобильные группы провели рейды по более чем 1000 торговых точек Туркестанской области. 752 предпринимателям даны замечания и предписания по недопущению необоснованного повышения цен на социально значимые продукты.