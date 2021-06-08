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    20:49, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Около 300 нарушителей ПДД привлекли к ответственности в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области привлекли к ответственности около 300 нарушителей ПДД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    На территории Туркестанской области в период с 17 мая по 17 июня текущего года полицейскими проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», направленное на снижение аварийности на дорогах, пресечение грубых нарушений правил дорожного движения и повышение транспортной дисциплины среди водителей.

    В Казыгуртском районе сначала ОПМ «Безопасная дорога» стражи порядка выявили более 280 нарушений ПДД, в том числе привлекли к административной ответственности 4 водителей по статье 608 КоАП РК «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения».

    Также полицейские Казыгуртского РОП выявили 3 нарушителей по ст. 612 КоАП РК «Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления», по ст.593 «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения» - 87, по ст. 591 «Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией» - 34, по ст. 615 «Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения» - 83, по ст. 590 «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств» - 31 и по ст. 599 «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика» - 7 нарушителей.

    Как отметили полицейские, данное оперативно-профилактическое мероприятие будет иметь свое продолжение. Стражи порядка призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорости и не садиться за руль в нетрезвом состоянии.


    Теги:
    МВД РК ДТП Туркестанская область Регионы Казахстана Транспорт Правоохранительные органы
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