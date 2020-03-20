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Около 300 медицинских масок сшила и раздала швея из Туркестанской области

20 Марта 2020 12:00
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Около 300 медицинских масок сшила и раздала швея из Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Жительница сельского округа Созак Созакского района Туркестанской области Жамиля Канапина - профессиональная швея. В своей мастерской женщина занялась пошивом медицинских масок. За один день ей удалось сшить до 300 изделий, которые она раздала жителям села бесплатно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

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«Сейчас очень трудно найти медицинские маски. И цены на них заметно выросли. В такой непростой период для людей я решила внести свой вклад и помочь односельчанам. Теперь жду, когда будет поступление ткани, и начну шить новую партию масок», - говорит Жамиля Канапина.

Заместитель председателя районного штаба по чрезвычайным ситуациям Багдат Айдарбеков поблагодарил Жамиля Айдарбековну за оказание помощи населению в трудный период и плодотворную работу. Аким же сельского округа Батырхан Аяпов поручил организовать и обеспечить предприимчивую швею села новой тканью.

«Это не маски, которые используют только один раз. Их можно мыть и повторно использовать», - сказал главный врач центральной районной больницы Талгат Алишерулы.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Благотворительность, Социальная поддержка, Общество, Коронавирус,
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