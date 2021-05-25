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Около 300 километров дорог планируют отремонтировать в ЗКО

Автор:  
Акбота Кузекбай
25 Мая 2021, 18:00
Около 300 километров дорог планируют отремонтировать в ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 2020 года в Западно-Казахстанской области отремонтировано 436 километров автодорог на 42,3 миллиарда тенге. Об этом сообщил аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году на примерно 35 миллиарда тенге планируется ремонт около 300 километров дорог. В этом году активизируется строительство автодорог в юго-западные районы области. На выделенные 20 миллиардов тенге планируется отремонтировать 118 километров дорог и построить определенные мостовые переходы. Министерство индустрии и инфраструктурного развития поддержало нашу заявку и в этом году начинает разработку проектно-сметной документации по реконструкции трассы «Атырау-Уральск», - сказал Гали Искалиев в ходе брифинга в СЦК.

По итогам 2020 года в Западно-Казахстанской области отремонтировано 436 километров автодорог на 42,3 миллиарда тенге.

Вместе с тем, по информации акима, в 2021 году для очередников планируется построить 324 квартир в городе Уральске и Аксай, 139 квартир в сельской местности.

«В том числе по программе льготного кредитования планируется построить еще 1042 квартир. Также начнется строительство 120 квартир по целевой программе для медиков и сотрудников полиции», - рассказал Г. Искалиев.


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