Около 300 километров дорог планируют отремонтировать в ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 2020 года в Западно-Казахстанской области отремонтировано 436 километров автодорог на 42,3 миллиарда тенге. Об этом сообщил аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году на примерно 35 миллиарда тенге планируется ремонт около 300 километров дорог. В этом году активизируется строительство автодорог в юго-западные районы области. На выделенные 20 миллиардов тенге планируется отремонтировать 118 километров дорог и построить определенные мостовые переходы. Министерство индустрии и инфраструктурного развития поддержало нашу заявку и в этом году начинает разработку проектно-сметной документации по реконструкции трассы «Атырау-Уральск», - сказал Гали Искалиев в ходе брифинга в СЦК.

По итогам 2020 года в Западно-Казахстанской области отремонтировано 436 километров автодорог на 42,3 миллиарда тенге.

Вместе с тем, по информации акима, в 2021 году для очередников планируется построить 324 квартир в городе Уральске и Аксай, 139 квартир в сельской местности.

«В том числе по программе льготного кредитования планируется построить еще 1042 квартир. Также начнется строительство 120 квартир по целевой программе для медиков и сотрудников полиции», - рассказал Г. Искалиев.