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Около 30 тысяч семей получили финансовую поддержку в Туркестанской области

1 Сентября 2020 22:35
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Около 30 тысяч семей получили финансовую поддержку в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в этом году за 7 месяцев 27,8 тыс. семьям, нуждающимся в адресной социальной помощи, была оказана финансовая помощь. Кроме того, 35 877 детям предоставлен гарантированный соцпакет в размере 1,8 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

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По сравнению с прошлым годом количество обратившихся за адресной социальной помощью уменьшилось в 4 раза. Об этом было сказано на аппаратном совещании, прошедшем под председательством акима области Умирзака Шукеева.

Участники совещания также обсудили развитие города Туркестана, оказание социальной помощи, проекты, реализуемые в рамках Дорожной карты занятости, а также итоги проведения праймериза в регионе.


Отметим, в целях недопущения прямых контактов на период чрезвычайной ситуации, адресную социальную помощь продлили автоматически без обращения лица. Более того, в связи с коронавирусом Правительством РК оказывается дополнительная социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан, в том числе многодетным семьям, безработным, инвалидам, малообеспеченным гражданам. В частности, предусмотрено предоставление продовольственного набора в натуральном или денежном выражении в размере 5 567 тенге.

Вместе с тем, в связи с продлением карантинного режима в августе для обеспечения данной категории граждан продуктово-бытовыми наборами из республиканского бюджета были выделены дополнительные средства.

По данным областного управления координации занятости и социальных программ, мерами занятости охвачено 9944 человек, получающих адресную социальную помощь. Более половины из них трудоустроены на постоянную работу.


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#Туркестанская область   #Социальная поддержка  
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