Около 30 тонн мусора вывезли с территории плато Ассы

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Горы мусора оставили после себя отдыхающие на территории плато Ассы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в соцсетях иностранная туристка возмутилась мусором на знаменитом плато.

«Плато Ассы - жемчужина вашей страны, но какой толк в ваших турах, если вы держите эти места как свинарник? Хоть бы ездили убираться в будни, общими усилиями поставили несколько туалетов? Вы возите огромное количество людей, в выходные там по 1000-1500 человек собираются, неужели нельзя собраться и решить эти вопросы?» - задается вопросом девушка.

В акимате Алматинской области сообщили, что на территории плато «Ассы» на постоянной основе проводятся мероприятия по установке кемпинговых лагерей.

«В выходные дни с 11 по 13 августа был организован масштабный тур. Это привело к загрязнение природы. 15 августа в целях уборки мусора, оставленного туристами, акиматом Енбекшиказахского района совместно с представителями государственного Нацпарка «Иле-Алатау» в количестве 43 человека, проведен субботник с обеспечением соответствующей техники. В итоге вывезли 28 тонн мусора и вся территория очищена», - прокомментировали в пресс-службе акимата региона.

Плато Ассы находится на территории национального Иле-Алатауского парка в 100 км к востоку от Алматы. Это огромная долина на высоте 2100-2800 метров над уровнем моря.