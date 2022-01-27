Около 30 спортивных объектов откроют в этом году в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области в 2022 году откроют около 30 спортивных объектов. Об этом сообщил руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области Канат Жумабаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Каната Жумабаева, в 2022 году в селе Баутино Тупкараганского района будет введен в эксплуатацию спортивный комплекс на 100 мест. Сейчас идет строительство. В селе Жынгылды Мангистауского района планируется начать строительство спортивного зала на 140 мест. В селе Боранкул будет введен в эксплуатацию спортивный зал на 120 мест. Будут построены и введены в эксплуатацию 2 универсальных спортивных зала ангарного типа и многофункциональный спортивный зал ангарного типа для инвалидов в городе Жанаозене. Еще в городах-районах будут введены в эксплуатацию 25 спортивных площадок.

«В Мангистауской области в период с 2022 по 2025 годы планируется открытие ряда спортивных учреждений, объектов. В рамках программы «Ауыл ел бесігі» начнется строительство спортивного зала на 150 мест в селах Рахат, Тенге города Жанаозена. В городе Актау планируется строительство спортивного комплекса «Жаксы» на 2022-2023 годы, а в селе Жынгылды Мангистауского района - строительство спортивного зала. Кроме того, в целях развития детско-юношеских спортивных школ и спортивных клубов в сельской местности, укрепления олимпийского резерва в период с 2022 по 2025 годы планируется открытие Таучикского детско-юношеского клуба физической подготовки и школы-интерната-колледжа олимпийского резерва для одаренных в спорте детей», - сказал руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области Канат Жумабаев.

Напомним, в этом году планируется открытие секций бокса в селах Сайын Шапагатов и Сенек Мангистауской области.