Около 30 новых домов построят в области Улытау в этом году

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – В области Улытау в этом году построят 28 жилых домов. В том числе служебные, арендные, кредитные дома. Кроме того, в регионе планируется строительство 47 социальных объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2023 году в области Улытау должны сдать ключи от 1812 квартир. В городах и районах региона запланировано строительство 28 многоэтажных жилых домов общей площадью 120 тыс. кв. метров. В том числе за счет средств республиканского бюджета будет построено 14 многоэтажных жилых домов.

В Жезказгане построят 6 жилых домов на 298 квартир по улицам Алашахана и Гагарина. А в городе Сатпаев начато строительство 3 жилых домов по улицам Шаталюка, Кунанбаева и Тәуелсіздік.

Кроме того, в районах уже начаты интенсивные строительные работы. Предполагается, что в Жанааркинском районе из 5 жилых домов до следующего года новым жильцам будут вручены ключи от 228 квартир.

Кроме того, частными застройщиками планируется начать строительство 4 домов на Жезказганском узле и 2 жилых домов в городе Сатпаев.

«По области в очереди на жилье стоят более 5000 человек. Для этого мы запрашиваем деньги из городского и республиканского бюджетов. Подали заявки на строительство 7 кредитных домов из республиканского бюджета. В настоящее время мы ждем ответа. Кроме того, есть несколько домов, которые строят индивидуальные предприниматели», - сообщил и. о. руководителя управления градостроительства и строительства области Улытау Бахтияр Пардабеков.

Также в текущем году в соответствии с поручением Президента планируется начать строительство 11 многоэтажных жилых домов за счет резерва Правительства РК для обеспечения жильем государственных служащих, размещенных в подразделениях центральных государственных и правоохранительных органов.

«В настоящее время начато строительство двух домов. В общей сложности документы 7 домов прошли экспертизу. Ждем документы на остальные 4 дома. Ожидается, что они выйдут в ближайшее время. Затем переходим к бюджетной заявке. Но подрядчики, несмотря на это, уже начали строительство 2 домов за свой счет. Ведутся работы по рытью котлованов остальных 5 домов. По плану он рассчитан на 2023-2024 годы», - добавил Бахтияр Пардабеков.

Кроме того, согласно Комплексному плану развития социальной сферы в области Улытау планируется построить 47 новых объектов. В текущем году запланировано строительство общежития на 200 мест для специализированной школы одаренных детей имени Абая в городе Жезказган на сумму 1,47 млрд тенге. Объект должен быть введен в эксплуатацию в 2024 году.

Действующий генеральный план города Жезказган был утвержден в 2015 году. После получения статуса областного центра возникла необходимость размещения новых объектов культуры, образования, спорта, здравоохранения, административного и рекреационного назначения и других зданий. В связи с этим в настоящее время генплан города с развитием территории до 2 100 га находится на стадии корректировки. В августе 2023 года он должен быть полностью сформирован, говорят в управлении градостроительства и строительства региона.