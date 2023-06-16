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Около 30 медицинских объектов построят в Атырау до 2025 года

Редактор:  
Ринат Дусумов
16 Июня 2023, 13:46
Около 30 медицинских объектов построят в Атырау до 2025 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в рамках Комплексного плана и Нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» до 2025 года планируется построить порядка 30 современных медицинских объектов нового типа. Об этом сообщил аким Атырауской области Серик Шапкенов в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций, передает МИА «Казинформ».

«Сейчас идет строительство пяти медицинских пунктов в селах Карагай Жылыойского района, Айдын Кызылкогинского района, Аккайын, Енбекшил и Коздикара Махамбетского района. Планируется начать строительство нового здания станции скорой медицинской помощи и трех подстанций. Также в текущем году начнется возведение пяти объектов в сельских территориях», – рассказал С. Шапкенов.

Наряду с этим на спонсорские средства компании «ТШО» идет строительство районной больницы на 75 мест в городе Кульсары, на средства компании «НКОК» – врачебной амбулатории на 50 посещений в микрорайоне Береке города Атырау. Запланировано строительство двух поликлиник в городе Атырау.

Для областного онкологического диспансера, расположенного в Атырау, будет построено новое здание на 180 коек. На данный момент завершены документы радиологического корпуса, ПСД самого здания еще разрабатывается.


Атырауская область   Строительство   Здравоохранение   Атырау  
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