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Около 30 км теплосетей отремонтируют в Темиртау в этом году

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Мая 2023, 14:14
Около 30 км теплосетей отремонтируют в Темиртау в этом году Фото: gov.kz

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев остался недоволен темпами строительства седьмого котла на ТЭЦ-2 в Темиртау. Глава региона поручил подрядчику увеличить количество рабочих и соблюдать график работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Городской теплоисточник аким области в ходе рабочей поездки в Темиртау посетил в первую очередь. На седьмом котле выполнено 70 % от всего объёма работ. Круглосуточно задействовано 200 человек. Монтаж котла планируют закончить в октябре. Два месяца уйдёт на пусконаладку. Ермаганбет Булекпаев напомнил подрядчику об ответственности перед всем городом и поставил задачу запустить котёл в срок.

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На совещании по подготовке к отопительному сезону 2023–2024 гг. акиму области доложили о планах по ремонту. На ТЭЦ-2 должны отремонтировать первый, четвёртый и пятый котлы.

«В этом году наша первостепенная задача – обеспечить теплом жителей города, – подчеркнул Ермаганбет Булекпаев. – Мы должны вовремя начать ремонты и вовремя их закончить. Нужны подробные графики ремонтных работ».

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Глава региона поручил акиму Темиртау Оразу Таурбекову совместно с департаментом энергетического надзора и управлением энергетики держать на контроле этот вопрос.

В городе после 10 мая продолжатся масштабные работы по замене теплосетей. Ермаганбет Булекпаев встретился с подрядчиками, которые занимаются реконструкцией тепломагистралей. В этом году реализуют шесть проектов. Должны отремонтировать почти 29 км теплосетей. В настоящее время по участку тепломагистрали № 1 проведены все подготовительные работы. На тепломагистрали № 2 на улице Амангельды будет отремонтировано 1,8 км. На улице Абая заменят 4,6 км трубопровода. Завершится капитальный ремонт тепломагистрали № 3 на проспекте Металлургов – от проспекта Республики до улицы Амангельды. Подрядчик обещает закончить все работы в сентябре.

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Ермаганбет Булекпаев поручил акиму города Темиртау строго следить за реконструкцией тепловых сетей. Если нет материалов, не давать разрешения на демонтаж.

Аким области посетил и трамвайный парк Темиртау. С начала этого года движение трамваев было приостановлено. Как рассказал руководитель ТОО «ТАА» Нурлан Рыспеков, необходимы большие затраты на восстановление трамвайного парка. В негодность пришли все вагоны. Многим из них по 40 лет, пробег составляет больше 2 млн км при норме 1 млн. Требуется модернизация трамвайных путей. После проведения технического обследования и разработки проекта будет решаться вопрос с передачей трамвайного парка на баланс акимата Темиртау. Ермаганбет Булекпаев отметил, что для города важно сохранить экологичный вид транспорта.

Также аким области встретился с депутатами городского маслихата и обсудил с народными избранниками актуальные вопросы, которые поднимают жители.

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Карагандинская область   ЖКХ   Строительство  
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