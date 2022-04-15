08:25, 15 Апрель 2022 | GMT +6
Около 30 человек в Казахстане выздоровели от коронавируса за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за прошедшие сутки 27 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 5,
в городе Алматы - 9,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 0,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 2,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 1,
в Жамбылской области - 0,
в ЗКО - 0,
в Карагандинской области - 3,
в Костанайской области - 1,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области - 2,
в Павлодарской области - 2,
в СКО - 1,
в Туркестанской области - 0.
Всего в стране выздоровело 1 290 785 человека от COVID-19.
Как сообщалось ранее, 12 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки.