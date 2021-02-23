Около 30 безымянных пациентов лечат в центрах психического здоровья в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области в центрах психического здоровья много лет живут и лечатся около 30 пациентов с психическими отклонениями, личность которых никто не может установить, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным областного центра психического здоровья, больше всего таких безымянных пациентов лечатся в больнице в селе Ново-Канайке Уланского района. В настоящее время там проживают 24 неизвестных больных. При этом врачи учреждения утверждают, что в каждом городе и селах ВКО, где имеются филиалы центра, имеются такие пациенты.

«Есть такая категория пациентов, которые не имеют никаких документов, в том числе и удостоверяющих их личность. Мы в первую очередь заинтересованы, чтобы их документально оформить, для того, чтобы на них получать финансирование, в том числе пенсию по инвалидности. Но мы не можем это сделать, потому что миграционная полиция отправляет в суд, суд не может подтвердить их личность, потому что эти пациенты утратили социальную связь», - рассказал директор областного центра психического здоровья Мирхат Мукушев.

Отметим, в больнице села Ново-Канайки есть пациент, который проживает там с 1981 года. По данным врачей, у него нет никаких документов, удостоверяющих личность.

«Поскольку они не имеет удостоверения личности и им не был присвоен ИИН, то юридически они несуществующие граждане. Получается, что ближайшие родственники - это мы. Содержим мы их фактически за счет других пациентов», - подчеркнул руководитель областного ведомства.

По словам врачей, за годы их содержания выходит большая сумма. К решению данной проблемы, даже подключали прокуратуру, но вопрос так и не был решен.

К слову, на днях стало известно, что в больнице села Ново-Канайки закрывается одно из отделений.