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Около 3 тысяч тонн дизтоплива незаконно реализовал оператор в Актобе

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
11 Октября 2022, 16:25
Около 3 тысяч тонн дизтоплива незаконно реализовал оператор в Актобе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О фактах незаконной реализации дизельного топлива в Актобе сообщил генеральный прокурор Берик Асылов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Органами прокуратуры организованы проверочные мероприятия по данным использования удешевленного топлива для сельхозтоваропроизводителей на осенне-полевые работы. На сегодняшний день установлены случаи реализации дизтоплива в коммерческих целях», - написал Берик Асылов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, по данным фактам возбуждены уголовные дела.

«В частности, в Актюбинской области региональный оператор ТОО «Батыс Жер» реализовал льготное топливо в объеме 2 982 тонн через сеть собственных автозаправочных станций. Департаментом экономических расследований в отношении оператора проводится досудебное расследование по статье 221 Уголовного кодекса (монополистическая деятельность). Эта работа будет продолжена», - говорится в ответе.


Фото: danchoioto.vn




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