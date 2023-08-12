Около 3 тысяч семей Кызылординской области получат жилье

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области ведется строительство 36 многоэтажных жилых домов на 1 924 квартиры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

В этом году будут сданы 1430 квартир. Об этом сообщил аким области Нурлыбек Налибаев на очередной V сессии Кызылординского областного маслихата.

«Сейчас в области ведется строительство 36 многоэтажных жилых домов на 1 924 квартиры на сумму 31,4 млрд. тенге общей площадью 130 тыс. кв. метров. В этом году 30 домов (93 тыс. кв. м, 1430 квартир) будут переданы на благо населения. Кроме того, на приобретение 1000 квартир для социально уязвимых слоев населения (600 квартир в г. Кызылорда, 400 квартир в районах) из республиканского бюджета выделено 9,6 млрд тенге», - сказал глава региона.

Еще одним критерием повышения благосостояния населения является развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры. 98,1% населения области обеспечено централизованной питьевой водой. Ведется работа по доведению этого показателя до 100%. Сейчас из 230 населенных пунктов 198 подключены к водоснабжению. В прошлом году 6 сел подключились к «голубому топливу», уровень газификации населения достиг 70 процентов. В этом году природный газ будет проведен еще в 12 населенных пунктах, в результате уровень газификации составит 75 процентов.

Доля 366 км автомобильных дорог местного значения в хорошем состоянии в прошлом году составила 82 процента. В этом году этот показатель будет доведен до 87%. Также в городе Кызылорда ведется интенсивный ремонт 141 километра улиц. Не остались без внимания и окраины, поселки, села.

Нурлыбек Машбекович попросил с пониманием отнестись к временным неудобствам, отметив, что ремонт дорог на центральных улицах, таких как Султан Бейбарыс, проспекты Назарбаева и Астана, будет завершен в ближайшие 10-15 дней.