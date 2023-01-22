Около 3 тысяч км казахстанских дорог реконструировали в 2022 году

22 Января 2023, 16:30

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр сообщил о принимаемых мерах по приведению казахстанских дорог в надлежащее состояние, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом возможностей республиканского и местного бюджетов Министерством индустрии и инфраструктурного развития, а также местными исполнительными органами принимается комплекс мер по развитию и модернизации дорожной инфраструктуры, в том числе по переводу автодорог в I техническую категорию, строительству разноуровневых транспортных развязок, подземных и надземных пешеходных переходов, установке сетчатых ограждений», - проинформировал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что в соответствии с поручением Главы государства разработан и утвержден Национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны», где предусмотрено до 2025 года доведение доли дорог в нормативном состоянии по республиканской сети – до 100%, местной сети – до 95%. В настоящее время общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км, из них 25 тысяч км республиканского и 71 тысяча км местного значения.

«Реконструировано около 3 тысяч км автодорог с разделением встречного движения и установкой дорожных ограждений. Продолжается строительство 4-полосных автодорог между областными центрами (Караганда-Алматы, Жезказган-Караганда, Атырау-Уральск, Актобе-Кызылорда и др.). На наиболее интенсивных участках завершено строительство 49 объездных дорог (Караганда, Кокшетау, Шымкент, Актобе, Тараз, Талдыкорган, Павлодар и др.), а также 33 разноуровневых пешеходных переходов. В рамках реконструкции ведется строительство еще 21 объездной дороги (участки Караганда-Балхаш-Алматы, Талдыкорган-Усть-Каменогорск, Калбатау-Майкапшагай, Мерке-Турбайтал)», - добавил зампремьера.