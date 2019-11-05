Около 3 тысяч граждан посетили с начала года фронт-офисы полиции Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время в районных и городских подразделениях департамента полиции Туркестанской области действуют 14 фронт-офисов для приема граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

На сегодня фронт-офис полностью оснащен современной компьютерной техникой и мебелью. В помещениях созданы все условия для приема граждан, внедрена система видеонаблюдения, установлены кондиционеры и телевизоры. В просторном зале ожидания посетителей встречают приветливые сотрудники, которые ответят на вопросы и окажут юридическую консультацию.





Специалистами даются разъяснения по интересующим вопросам, оказывается правовая помощь, в оперативном режиме рассматриваются обращения жителей области. Посетители имеют возможность оперативно решить вопросы, касающиеся деятельности органов внутренних дел, в том числе направить свои заявления и обращения. Прием граждан ведется по нескольким направлениям: по линии административной практики, местной полицейской службы, криминальной полиции, следствия и дознания, отдела документационного оборота и кадровой политики.





В настоящее время 14 фронт-офисов для приема граждан действуют в районных и городских подразделениях ДП Туркестанской области. С начала открытия фронт-офиса при областном департаменте полиции его посетили уже свыше 1200 граждан. Больше половины посетителей обратились по вопросам административной полиции и местной полицейской службы, около 300 обращений поступило по линии следствия и 500 обращений касались кадровой и других служб. Среди обратившихся немало и тех, чьи вопросы не остались без ответа и нашли свое решение, и граждане остались довольны работой полиции и выразили благодарность полицейским, в том числе через официальные аккаунты ДП Туркестанской области.

Всего же общее количество посетителей фронт-офисов, в том числе созданных при районных и городских подразделениях полиции, достигло около 3 тыс. граждан. Также ежемесячно во фронт-офисе при ДП области проходит акция «Добро пожаловать», в рамках которой личный прием граждан ведет начальник ДП Туркестанской области генерал-майор полиции Кайрат Дальбеков.





В свою очередь, открытие фронт-офисов при департаменте полиции повышает доверие граждан к деятельности полиции, определяет важность новых форматов работы с населением, совершенствует взаимодействие с обществом в свете перехода полиции на новую сервисную модель.



