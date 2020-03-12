Около 3 тысяч актюбинцев смогут получить жилье по госпрограммам в этом году

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Около 3 тысяч актюбинцев смогут улучшить своижилищные условия в этом году по различным государственным программам.Об этом в ходе брифинга в городском акимате рассказал представительотдела жилищных отношений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году по программе «Нурлы жер» в Актобе было сдано 1400

квартир, в этом году мы ожидаем такой же объем сдачи квартир. Кроме того, планируется реализовать около 1000 квартир по программе «Бакытты отбасы». В целом около 3 тысяч человек смогут улучшить свои жилищные условия по госпрограммам», - сказал исполняющий обязанности руководителя жилищного отдела Ерлан Рамазанов.

По его словам, в мае 2020 года будут выданы более 300 арендных квартир для очередников, которые встали в очередь до 2007 года.

«В этом году республиканский бюджет дополнительно выделил 1 млрд тенге, мы планируем выдать 89 многодетным семьям очередникам арендное жилье по цене 100 тенге квадратный метр», - сказал Е. Рамазанов.

Также Е. Рамазанов рассказал о жилищных сертификатах на первоначальный взнос по ипотеке, выданных в прошлом году разным категориям актюбинцев.

«В прошлом году мы выдавали жилищные сертификаты трем льготным категориям актюбинцев - многодетным, неполным семьям, семьям с детьми-инвалидами, а также работникам сферы культуры, спорта, образования, медицины. В этом году планируем использовать жилищные сертификаты в первую очередь по программе «Бакытты отбасы», а если будут средства, то и остальные категории актюбинцев смогут воспользоваться сертификатами», - сказал он.