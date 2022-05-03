3 Мая 2022 19:12

Около 3 тыс. тонн овощей поставят в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акиматом столицы проводится ряд мер для стабилизации цен на социально значимую продукцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

Продолжается проект «оборотного механизма», заключены дополнительные договоры на прямые поставки с товаропроизводителями, проводятся круглогодичные ярмарки (ЖМ Пригородный, ул. Арнасай, 109), контроль за соблюдением торговой надбавки и другое.

Так, акиматом города законтрактовано около трех тысяч тонн раннеспелых овощей из Туркестанской области. Первая партия уже доставлена. Цены на них будут ниже рыночных на 15%. Приобрести овощи из этой группы можно в ряде торговых сетей. Это: Фермаг, Астыкжан, Акмол, Вкусмарт, Анвар. Также на стадии заключения договор с сетью магазина Small.

Для стабилизации цен на хлеб из муки первого сорта с АО «НК Продкорпорациия» подписан меморандум на поставку более 9 тыс. тонн зерна.

Управлением по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана проводятся мероприятия по регулированию цен на социально значимые продовольственные товары. Торговая надбавка на них не должна превышать 15% от закупочной цены у товаропроизводителя или оптового поставщика. Комиссией осуществляется контроль по соблюдению предельного размера торговой надбавки.

В случае нарушений субъекты торговли будут привлечены к ответственности. В случае повторного нарушения субъекты торговли будут оштрафованы: субъекты малого предпринимательства в размере 10 МРП, субъекты среднего предпринимательства – 75 МРП, субъекты крупного предпринимательства – в размере 300 МРП.