Около 3 млн тенге штрафа грозит автору фейкового видео о «распылении коронавируса»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В одном из популярных казахстанских Telegram-каналов распространяют видеоролик, на котором показаны самолеты и стоящие рядом с ними цистерны, в которых якобы содержится «коронавирус». Это фейк, а его автора уже задержала полиция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Автора видео о самолетах, распыляющих вещество, заражающее коронавирусом, нашли и задержали сотрудники Департамента полиции Туркестанской области. Им оказался житель Ордабасинского района, который уже принес свои извинения и признался в распространении дезинформации.

Несмотря на это, в отношении него начато досудебное расследование по статье 247 УК РК «Распространение заведомо ложной информации». Ему грозит штраф до 1000 МРП (2 917 000 тенге), ограничение или лишение свободы на срок до одного года или исправительные работы.

На самом деле показанные в ролике самолеты принадлежат жителю Шымкента. Он решил удобрить посевы на поле, которое арендует в Туркестанской области. На видео демонстрируются его самолеты АН-2, с которых он и планировал распылить удобрение, хранящееся в бочках.

Это не первый случай, когда казахстанцы распространяют дезинформацию о «распылении коронавируса» или неизвестных ядов.