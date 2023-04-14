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Около 3,6 тысячи столичных дольщиков получат ключи от квартир до конца года – Женис Касымбек

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
14 Апреля 2023, 18:19
Около 3,6 тысячи столичных дольщиков получат ключи от квартир до конца года – Женис Касымбек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Астаны Женис Касымбек проинформировал граждан о ситуации с дольщиками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Три года назад в городе было 16 тысяч дольщиков, сейчас две трети дольщиков получили свои квартиры. К сожалению, есть такие объекты, как ЖК «Фемида», где не до конца выданы правоустанавливающие документы. На этот год остается примерно 3,6 тысячи дольщиков, которым мы должны до конца года достроить жилье и отдать ключи», - сказал Женис Касымбек на отчетной встрече с населением района «Есиль».

Ранее аким рассказал о затянувшихся в столице объектах строительства.

«По объектам проводится большая системная работа: как по инженерным сетям и оформлению документов, так и по ускорению темпов строительства. Как я ранее говорил, у каждого дома своя сложная история: где-то были вырыты только котлованы, где-то подняты каркасы домов. Перед застройщиками стоит задача завершить строительство ЖК, уделяя особое внимание качеству домов», - написал аким на своей странице в сети Instagram.
Астана   Акимат   Строительство   Жилье   долгострои  
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