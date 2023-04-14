Около 3,6 тысячи столичных дольщиков получат ключи от квартир до конца года – Женис Касымбек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Астаны Женис Касымбек проинформировал граждан о ситуации с дольщиками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Три года назад в городе было 16 тысяч дольщиков, сейчас две трети дольщиков получили свои квартиры. К сожалению, есть такие объекты, как ЖК «Фемида», где не до конца выданы правоустанавливающие документы. На этот год остается примерно 3,6 тысячи дольщиков, которым мы должны до конца года достроить жилье и отдать ключи», - сказал Женис Касымбек на отчетной встрече с населением района «Есиль».

Ранее аким рассказал о затянувшихся в столице объектах строительства.