Около 28 тысяч молодых людей в Астане не учатся и не работают

— На системной основе ведется работа по трудоустройству нашей молодежи: «молодежная практика»; общественные работы; первое рабочее место и так далее. Согласно официальным данным Бюро национальной статистики в 2025 году NEET составляет порядка 28 тысяч человек или 6,2 процента. Как вам известно, молодежь категории NEET — это та молодежь, которая не учится и не работает. Наша основная задача — социализировать их, кого нужно — трудоустроить, кому нужно — помочь с образованием, кому-то помочь с жильем. Эта работа продолжается на постоянной системной основе, — сказал С. Ибраев.

Всего, как отметил спикер, в Астане проживают 482 тысячи молодых людей, из них окол 150 тысяч учатся.

По его словам, по проекту «Жасыл ел» в прошлом году было трудоустроено более пяти тысяч молодых людей. Эта работа не тяжелая, рабочий день неполный и составляет половину обычного рабочего дня.

Также, как сообщил С. Ибраев, в рамках «якорного» проекта «Жол тап» молодежь проходит обучение по семи цифровым и 11 рабочим специальностям. В прошлом году этой мерой поддержки было охвачено около 7,5 тысячи молодых людей. Этот проект популярен среди жителей столицы, потому что обучение идет по востребованным профессиям. Также много молодых людей участвовали в республиканской акции «Таза Казақстан».

