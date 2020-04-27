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Около 25 тысяч рабочих мест создадут в Туркестанской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
27 Апреля 2020, 18:51
Около 25 тысяч рабочих мест создадут в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На еженедельном аппаратном совещании с участием глава региона Умирзака Шукеева, о проектах, реализуемых в Туркестанской области в рамках Дорожной карты занятости, доложила руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Асия Темирбаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной акимат.

По словам спикера, в соответствии с программой в регионе построят новые здания, проведут ремонтные работы на объектах социально-культурного назначения и в зданиях жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, планируется реконструировать инженерно-транспортную инфраструктуру, благоустроить населенные пункты. С этой целью в Туркестанской области утвердили 460 инфраструктурных проектов. Из них 48 объектов направлены на развитие города Туркестана. В ходе масштабной работы по области будет создано около 25 тысяч временных рабочих мест. После реализации проектов планируется создать более двух тысяч постоянных рабочих мест. Средняя заработная плата граждан составит не ниже 85 тысяч тенге.

В соответствии с особым порядком проведения государственных закупок начата работа по определению подрядчиков, реализующих инфраструктурные проекты в городах и районах. До первой декады мая планируется обеспечить начало инфраструктурных проектов, привлечь безработных граждан к соответствующим рабочим местам.

В целях обеспечения безопасности работников будут соблюдены все меры безопасности и организованы дезинфекционные работы.

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Туркестанская область   Акимат   Занятость   Общество  
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