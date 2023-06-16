Около 2450 медработников наградят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В здравоохранении с учетом всех ведомств работают 270 тысяч медицинских работников, в том числе 79 тысяч врачей, а также 191 тысяча средних медицинских работников. Такие данные озвучили в Министерстве здравоохранения РК накануне профессионального праздника, передает МИА «Казинформ».

Подготовку кадров здравоохранения с высшим образованием осуществляют 8 медицинских вузов и 7 факультетов в составе многопрофильных вузов. Контингент обучающихся на 2022-2023 учебный год составляет 64 тысячи 77 человек.

В 2022 году выпущено 7450, из них по образовательным уровням: бакалавриат – 400, интернатура – 4420, резидентура – 2100, магистратура – 380, докторантура – 150.

Ежегодно выделяется государственный заказ по направлению «Здравоохранение»: бакалавриат – 2700, резидентура – 1500 (2023 – 2025 гг. до 2500), магистратура – 325, докторантура – 160 мест.

По поручению Главы государства с 2020 по 2023 годы поэтапно ежегодно повышается заработная платы медицинских работников: врача на 30%, среднего медицинского работника на 20%.

Депутатами партии «Аманат» поддержана инициатива поэтапного увеличения подъемных пособий до 10 млн. тенге молодым специалистам, прибывшим на село.

В преддверии Дня медицинского работника приказом Министерства здравоохранения (от 2 июня 2023 года №112) к награждению представлены 2 449 медицинских работников и 9 медицинских производителей. Также 9 отраслевых ассоциаций представлены к вручению Алғыс хат от имени министра здравоохранения.