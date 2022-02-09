Около 240 тысяч жителей Туркестанской области ревакцинировались от КВИ

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестанская область находится в «зеленой» зоне по республике по заболеваемости коронавирусной инфекцией. На территории области продолжается ревакцинация. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Всего для ревакцинации поставлено 570 250 вакцин, вакцинировано 238 432 человека. Об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель руководителя управления общественного здоровья Туркестанской области Алтын Досанова.

«В Туркестанской области продолжается вакцинация «Комирнати» компании Pfizer. В областное хранилище вакцин поставлено 442 610 доз вакцины. На данный момент первым компонентом вакцины привит 166 918 человек, вторым - 95 934 человека. Следует отметить, что вакцинация подростков проводится с разрешения родителей или с согласия законного представителя», - сказала Алтын Мейрамбаевна.

Кроме того, в медицинских учреждениях области имеется двухмесячный резервный фонд лекарственных средств и медицинского оборудования. В ТОО «СК-Фармация» заказан дополнительный запас медикаментов и оборудования, организована работа по их внеочередной поставке. Вакцинация проводится в соответствии с планом области.



