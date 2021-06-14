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    23:23, 13 Июнь 2021 | GMT +6

    Около 24 тысяч нарушений ПДД выявили в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области завершается проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», направленное на обеспечение дорожной безопасности, снижение аварийности, выявление грубых нарушений правил дорожного движения и повышение транспортной дисциплины среди водителей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

    С 17 мая в проведении профилактических и рейдовых отработок задействованы около 500 патрульных полицейских, участковых инспекторов полиции и представителей других заинтересованных служб.

    Всего же с начала ОПМ «Безопасная дорога» полицейские зарегистрировали около 24 тысяч нарушений ПДД, в том числе задержали более 90 водителей за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии.

    В том числе, к административной ответственности за непристегнутые ремни безопасности привлечены 4718 водителей, за пользование телефоном при вождении - 1774, за превышение скорости - 753, за нарушение правил маневрирования - 1020, за выезд на встречную полосу движения - 68, за проезд на красный свет светофора- 146, за создание аварийной ситуации - 113, за нарушение правил проезда ж/д переездов -16, за не прохождение техосмотра- 1142, за управление автомобилем без водительских прав привлечены 11 нарушителей ПДД.

    Кроме того, стражи порядка задержали 11 автомашин с подложными госномерами и составили 4153 административных протоколов в отношении пешеходов.

    Также в рамках ОПМ «Безопасная дорога» патрульные полицейские выявили 77 нарушений ПДД, совершенные водителями общественного транспорта, 254 факта незаконного переоборудования автотранспорта, 8 случаев непрохождения предрейсового и медицинского осмотра. На штрафстоянку водворены 860 единиц автотранспорта.

    Полицейские Туркестанской области призывают водителей и иных участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения, а главное не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Стражи порядка просят жителей и гостей области с пониманием отнестись к проведению оперативно-профилактических мероприятий, направленных прежде всего на обеспечение вашей безопасности. Будьте осторожны и соблюдайте ПДД!

    Теги:
    Туркестанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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