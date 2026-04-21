Около 23 тысяч автомобилей завезены из-за рубежа в Казахстан

Горнодобывающая промышленность

В нефтяном секторе почти весь объем ресурсов — около 12 млн тонн — был направлен на экспорт. Уголь остается как экспортным, так и внутренним ресурсом: из 19 млн тонн более 5,2 млн тонн отправлены за рубеж, остальное реализовано внутри страны.

При этом по природному газу сохраняется высокая зависимость от импорта: из 4,3 млрд кубометров свыше 3 млрд составляют внешние поставки.

Медные и железные руды практически полностью обеспечиваются внутренним производством и в основном используются внутри страны.

Обрабатывающая промышленность (продовольствие)

Казахстан в значительной степени покрывает внутренний спрос по мясу, молочной продукции и муке за счет собственного производства. При этом мука остается важной экспортной позицией — за рубеж поставляется более половины объема.

В то же время по сахару сохраняется критическая зависимость от импорта. Основная часть ресурсов формируется за счет внешних поставок. Также заметна импортная составляющая по подсолнечному маслу и молочной продукции.

Промышленная продукция и топливо

Бензин практически полностью производится внутри страны. По дизельному топливу доля импорта остается, но основное производство также локализовано.

В строительных материалах и металлургии (цемент, плоский прокат) доминирует отечественное производство.

Рынок легковых автомобилей остается смешанным: около половины машин произведены в Казахстане, остальная часть импортирована.

Электроэнергия

Энергосистема демонстрирует относительную самодостаточность: из 23,1 млрд кВт⋅ч более 22,4 млрд произведено внутри страны, доля импорта остается небольшой.

Сельское хозяйство (внешняя торговля)

Казахстан сохраняет статус экспортера зерна. Экспорт пшеницы за два месяца превысил 2,3 млн тонн при значительно меньших объемах импорта. Аналогичная ситуация наблюдается по ячменю и картофелю. В то же время по фруктам, включая яблоки, страна остается зависимой от импорта.

Ранее мы рассказывали, как ОПЕК оценивает спрос на казахстанскую нефть.