30 Июня 2022 02:21

Около 220 млрд тенге затрачено на реализацию 100 проектов по ГПФИИР в Костанаской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Начиная с 2010 года, в рамках программы индустриализации в Костанайской области введено в эксплуатацию более ста проектов на сумму около 220 млрд тенге. За это время создано около 7,5 тыс. новых рабочих мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За эти годы, по информации руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Аслана Жаныспаева, освоены новые производства для региона, такие как выпуск легковых автомобилей и сельскохозяйственной техники, производство строительной арматуры и стального проката, построены завод по производству асфальтосмесительных установок, домостроительный комбинат и много другое.

На сегодня в рамках третьей пятилетки госпрограммы в регионе реализуется 31 проект на сумму 858,5 млрд тенге, планируется создать свыше 5 тыс. новых рабочих мест.

«В отрасли машиностроения в этом году ожидается запуск ряда проектов, в большей части направленных на углубление локализации производства. Ведется реализацию двух проектов со сроком запуска до конца года по производству автомобилей Lada Granta и KIA Sportagе мелкоузловым методом. Общая годовая проектная мощность составит 25 тыс. автомобилей вышеуказанных моделей.

Стоимость проекта Lada Granta составляет 3,4 млрд тенге, а в проект KIA Sportagе планируется инвестировать 10,8 млрд тенге. Всего планируется создать около 700 рабочих мест с учетом наращивания производства», - проинформировал А.Жаныспаев.

Также в регионе продолжается углубление локализации производства сельхозтехники. К примеру, сейчас на территории Локализационного центра ведется реализация проекта по производству кабин для тракторов. В этот проект будет инвестировано около 850 млн тенге «На территории индустриальной зоны продолжается строительство завода по производству коммерческой техники и комплектующих, стоимостью 2,9 млрд тенге и созданием 180 рабочих мест. В этом году планируется завершить строительство, а со следующего года осуществлять выпуск продукции»,- добавил А. Жаныспаев.

На территории индустриальной зоны сейчас строятся два крупных завода по производству автокомпонентов для грузовой техники, общей стоимостью более 160 млрд тенге.

«Речь идет о чугунолитейном заводе, мощностью производства 45 тыс. отливок в год, а также это завод по производству главных передач ведущих мостов для грузовой техники, где проектная мощность составляет 74 тыс. единиц продукции в год. Благодаря запуску этих заводов в ближайшие два года в области будет создано около 700 новых рабочих мест. Также прорабатывается реализация третьего проекта, направленного на увеличение уровня локализации планируемого производства компонентов грузовых автомобилей»,- сказал руководитель профильного ведомства.

Продукция заводов, как заверил А. Жаныспаев, станет уникальной для стран СНГ. Так, большую ее часть планируется направлять на экспорт, что соответственно усилит позиции Костанайской области и Республики Казахстан в целом в международной торговле.

В горно-металлургическом комплексе запланировано строительство завода по производству карбида кремния, где планируется инвестировать более 26 млрд тенге и создать 230 рабочих мест. Завод построят в Лисаковске. В целом, учитывая ресурсный потенциал костанайского региона, в проработке находится ряд проектов на сумму около 350 млрд тенге в горно-металлургическом комплексе.