Около 2000 нарушений карантина выявили полицейские Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В целях контроля за соблюдением карантинных требований полицейскими Туркестанской области на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия. Стражи порядка выявляют нарушителей и направляют собранные материалы в соответствующие органы для принятия законного решения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

В ходе отработок на территории области участковые инспектора полиции тщательно проверяют места общепита, торговые центры, продуктовые магазины, рынки и другие места массового скопления людей, строго следят за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

С начала года сотрудники полиции зарегистрировали 1918 нарушений требований карантинного режима по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов». По всем фактам собранные материалы направлены в СЭС для принятия законного решения и привлечения судом к административной ответственности. Из них, 1182 нарушений совершены физическими лицами и 30 индивидуальными предпринимателями. По 1217 нарушениям карантина составлены административные протокола, а остальные находятся на рассмотрении.

Из выявленных 1918 случаев 110 приходится на проведение свадеб и кудалыков, 218 - продуктовые магазины, 13 - аптеки, 105 - заведения общественного питания, 26 - салоны красоты и 22 на торговые центры и другие.

Также на сегодняшний день участковыми инспекторами выявлено 32 факта проведения национальной игры «кокпар» и нарушения требований карантинного режима: в Казыгуртском районе – 9, Ордабасы - 4, Жетысайском, Шардаринском, Мактааральском - 3, Байдибекском, Отрарском, Келесском, Тюлькубасском районах - 2, Толебийском и Арысском районах – по 1 факту.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК рейдовые мероприятия и отработки, связанные с профилактикой нарушений карантина, введенного в связи с коронавирусной инфекции, будут иметь свое продолжение. Поэтому, полицейские Туркестанской области призывают всех жителей и гостей строго придерживаться ограничительных мер и санитарно-эпидемиологических норм, носить маски и держать социальную дистанцию.