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Около 2000 электронных табло установят на остановках в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
10 Ноября 2022, 11:16
Около 2000 электронных табло установят на остановках в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Жетысуского района сообщил, что в 2023 году на остановках города установят около 2000 электронных табло, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима, на электронных табло будет выводиться актуальная информация с номерами маршрутов и временем прибытия общественного транспорта на остановочный комплекс.

«С 2023 года мы будем устанавливать табло на городских остановках. Планируем установить около 2000 табло. Мы подготовили деньги из бюджета. Совместно с транспортным холдингом «Онай» вносим расписание и номера автобусов на табло», - ответил Ерболат Досаев.

В прошлом году сообщалось, что на остановочных пунктах общественного транспорта города есть 9 электронных информационных табло. Все они были установлены силами ТОО «Транспортный холдинг города Алматы» (Онай) за собственные финансовые средства, из городского бюджета на эти цели деньги не выделялись.


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