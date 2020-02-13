Около 200 тысяч деревьев планируют высадить в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Медеуском районе Алматы планируют высадить порядка 200 тысяч деревьев. Об этом сообщил аким района Султанбек Макежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, 15 августа 2019 года на совещании по озеленению города с участием НПО и активистов города аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил обеспечить реализацию трехлетнего плана Jasyl Almaty и высадить миллион деревьев до 2022 года.

В этой связи акиматом Медеуского района разрабатывается Стратегический план «Медеу-2023», в котором отразятся все направления по развитию района, в том числе озеленение, охрана окружающей среды и вопросы экологии.

«В рамках плана мы предусмотрели, что за три года высадим порядка 180-200 тыс. деревьев. Нами определены места, локации высадки. В прошлом году управлением зеленой экономики на территории Кок-Тобе было посажено порядка 100 тыс. кустарников и молодых саженцев», — рассказал С. Макежанов.

Кроме того, он напомнил, что в конце прошлого года на Кок-Тобе была проведена работа по восстановлению неухоженных саженцев. Вопрос находится на контроле управления зеленой экономики Алматы и Медеуского района.

Также С. Макежанов подчеркнул, что план развития Медеуского района после утверждения профильных управлений будет вынесен на обсуждение жителей района.

Как сообщили в ходе брифинга, дополнительно для высадки саженцев планируется выделить участки вдоль Восточной объездной дороги, на территории Халык Арена, вдоль русла рек Жарбулак, Есентай, Малая Алматинка, а также определены участки на Бутаковке. Вместе с тем в рамках плана развития Медеуского района планируется благоустройство территории рек, находящихся в районе.

В целом по городу в весенний период текущего года планируется высадить порядка 330 тыс. деревьев. На сегодня уже определены места посадки и сорта деревьев.