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Около 200 тысяч деревьев планируют высадить в Алматы

13 Февраля 2020 20:17
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Около 200 тысяч деревьев планируют высадить в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Медеуском районе Алматы планируют высадить порядка 200 тысяч деревьев. Об этом сообщил аким района Султанбек Макежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как известно, 15 августа 2019 года на совещании по озеленению города с участием НПО и активистов города аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил обеспечить реализацию трехлетнего плана Jasyl Almaty и высадить миллион деревьев до 2022 года.

В этой связи акиматом Медеуского района разрабатывается Стратегический план «Медеу-2023», в котором отразятся все направления по развитию района, в том числе озеленение, охрана окружающей среды и вопросы экологии.

«В рамках плана мы предусмотрели, что за три года высадим порядка 180-200 тыс. деревьев. Нами определены места, локации высадки. В прошлом году управлением зеленой экономики на территории Кок-Тобе было посажено порядка 100 тыс. кустарников и молодых саженцев», — рассказал С. Макежанов.

Кроме того, он напомнил, что в конце прошлого года на Кок-Тобе была проведена работа по восстановлению неухоженных саженцев. Вопрос находится на контроле управления зеленой экономики Алматы и Медеуского района.

Также С. Макежанов подчеркнул, что план развития Медеуского района после утверждения профильных управлений будет вынесен на обсуждение жителей района.

Как сообщили в ходе брифинга, дополнительно для высадки саженцев планируется выделить участки вдоль Восточной объездной дороги, на территории Халык Арена, вдоль русла рек Жарбулак, Есентай, Малая Алматинка, а также определены участки на Бутаковке. Вместе с тем в рамках плана развития Медеуского района планируется благоустройство территории рек, находящихся в районе.

В целом по городу в весенний период текущего года планируется высадить порядка 330 тыс. деревьев. На сегодня уже определены места посадки и сорта деревьев.


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Ключевые слова: Алматы, Экология,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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