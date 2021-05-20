Около 200 тысяч человек привились от коронавируса в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН.КАЗИНФОРМ - В Туркестанском регионе уже привились от коронавируса около 200 тысяч человек. Ревакцинацию прошли около 50 тысяч человек. Кроме того, прививки от инфекции по области поставили в 102 медицинских учреждениях, и сейчас количество прививочных пунктов достигло 128. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Всего с 1 февраля в регион доставлено 193 100 доз вакцины против COVID-19. Сегодня пришло еще 13 тысяч доз вакцины «Hayat-Vax». Кроме того, сегодня привезли второй компонент - 17 тысяч доз «Hayat-Vax» и 11 тысяч доз «Спутник-V». Дефицита вакцин в области нет.

За последние сутки в Туркестанском регионе обнаружили COVID-19 у 39 человек. Суточный прирост составляет 0,65%. Количество государственных лабораторий ПЦР доведено с 3 до 10 единиц. В целом по области в период пандемии отобрано 722 915 ПЦР-проб. За последние сутки в лабораториях обследовано 3588 человек. По области организовано 1200 инфекционных, 300 карантинных и 188 реанимационных коек.