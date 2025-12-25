Около 200 тысяч казахстанцев запретили себе азартные игры

Как сообщили в Министерстве туризма и спорта, 98 процентов заявлений поступило онлайн через сервис eGov Mobile, остальные – в письменной форме.

Своеобразную «стоп-кнопку» запустили в стране весной прошлого года, чтобы снизить риск игровой зависимости у казахстанцев. Услуга доступна гражданам старше 21 года, ограничение можно установить на срок от полугода до 10 лет.

Отозвать заявление нельзя, а вот продлить действующий самозапрет можно.

Проект по внедрению онлайн-услуги для самоограничения от участия в азартных играх реализуется Министерством туризма и спорта с 18 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что организаторы игорного бизнеса в Казахстане будут отчитываться по новым правилам.