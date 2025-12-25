РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    03:00, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Около 200 тысяч казахстанцев запретили себе азартные игры

    Почти 200 тысяч казахстанцев оформили добровольный самозапрет на участие в азартных играх, передает агентство Kazinform со ссылкой на Jibek Joly. 

    Азартные игры
    Фото: shutterstock.com

    Как сообщили в Министерстве туризма и спорта, 98 процентов заявлений поступило онлайн через сервис eGov Mobile, остальные – в письменной форме.

    Своеобразную «стоп-кнопку» запустили в стране весной прошлого года, чтобы снизить риск игровой зависимости у казахстанцев. Услуга доступна гражданам старше 21 года, ограничение можно установить на срок от полугода до 10 лет.

    Отозвать заявление нельзя, а вот продлить действующий самозапрет можно.

    Проект по внедрению онлайн-услуги для самоограничения от участия в азартных играх реализуется Министерством туризма и спорта с 18 марта 2024 года.

    Ранее сообщалось, что организаторы игорного бизнеса в Казахстане будут отчитываться по новым правилам.

     

    Теги:
    Министерство туризма и спорта РК Егов Азартные игры Видео
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
